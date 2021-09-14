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ГИБДД: количество погибших на российских дорогах сократилось на 8% с начала года

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 11:39
Происшествия
ГИБДД: количество погибших на российских дорогах сократилось на 8% с начала года
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Количество погибших на российских дорогах сократилось на 8% с начала года, сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.

Он отметил, что качество дорог в последние годы значительно улучшилось, что, однако привело к увеличению скорости во время движения по ним. Понарьин подчеркнул, что ведомство в настоящее время решает поставленную перед ним задачу — снизить смертность к 2030 году в 3,5 раза. По его словам, это будет непросто, потому что таких темпов никто в мире не достигал. Однако благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ежегодно удается снизить смертность на 6-7%, подчеркнул он.

Тем временем ростовские полицейские впервые опробовали новый способ патрулирования мест публичного отдыха на электромобилях. Теперь каждые выходные две единицы техники будут следить за порядком в городских парках.

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