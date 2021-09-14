Гидрометцентр России сообщил о похолодании в Москве

Москва, 14 сентября. Прохладная пасмурная погода установилась в Москве, следует из сообщения Гидрометцентра России.

Температура воздуха в городе снизилась почти на десять градусов за сутки, столбик термометра опустился до отметки в 14 градусов выше нуля. Небо над Москвой затянуто облаками, небольшие дожди ожидаются в некоторых районах столицы, сообщили синоптики.

Прошедшие выходные в Москве оказались по-летнему теплыми, однако не стоит считать их предвестником бабьего лета, посоветовал главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, следующие теплые дни наступят в конце сентября.

Отопление начали давать в жилых домах Московской области. Готовность энергосистемы региона к зиме составляет 98,9%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».