Московские рестораны и кафе первыми в СНГ отметят знаками «Мишлен»

Москва, 14 сентября. Первый выпуск всемирно известного гастрономического гида «Мишлен» по столице России презентуют 14 октября, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Россия станет 33-й страной в мире, где выпускают гид «Мишлен». Москва, свою очередь, станет первым городом в СНГ, точки общепита которого будут отмечены этими знаками. Презентация состоится в парке «Зарядье».

«Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе «Мишлен» по российской столице», — приводятся слова вице-мэра столицы Натальи Сергуниной на сайте Собянина.

Первый в мире стрит-фуд со звездой «Мишлен» потерял свое признание в сентябре 2021 года. По мнению шеф-повара Чан Хон Мэн, каждый имеет право на свое мнение при выборе.

Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» прошел на Урале в августе 2021 года. Россияне из 54 регионов презентовали крафтовые сыры, мясные продукты и выпечку по старинным рецептам, но с авторской изюминкой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».