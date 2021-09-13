Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 23:18
23:17
Общество
Новая промзона в Выборгском районе даст Петербургу 1,5 тысячи рабочих мест
23:10
Весь мир
Общественники окажут поддержку властям ЦАР в борьбе с распространением вбросов западных СМИ
23:07
Общество
Роскомнадзор признал сайт команды Ходорковского нарушающим законодательство
23:03
Происшествия
Сбежавший в августе из ИВС Подмосковья Мавриди задержан правоохранителями
22:48
Весь мир
Жандармерия ЦАР обезопасила жителей одного из районов столицы республики
22:44
Спорт
«Краснодар» отыгрался после удаления и сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
22:03
Общество
Анна Фрадкина и Борис Рачковский обсудили возвращение творческой элиты на родину
22:01
Весь мир
Глава Минздрава ЦАР рассказал о борьбе с COVID-19 и призвал население прививаться
21:59
Весь мир
Чего ждать от новой власти в Иране и что будет с Афганистаном при «Талибане»
21:57
Весь мир
Президент Франции ужесточит миграционное законодательство для африканцев
Все новости

Мужчина выпрыгнул из окна шестиэтажки в Москве

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 21:57
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна шестиэтажки в Москве
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Москва, 13 сентября. Мужчина в неадекватном состоянии выбежал из своей квартиры в районе Лефортово на Шоссе энтузиастов в Москве и выпрыгнул из окна, передает источник ФАН.

По информации источника с места событий, погибший проживал на втором этаже жилого дома. Из квартиры он выбежал окровавленный, поднялся наверх и выпрыгнул из окна восьмого этажа лестничной клетки. Инцидент произошел по адресу Шоссе энтузиастов 15/16.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства инцидента. По одной из версий, мужчина был в состоянии психического расстройства.

Недавно правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в убийстве 24-летнего уроженца Астрахани. Они жестоко избили молодого человека и выбросили его из окна многоэтажного дома.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина выпрыгнул из окна шестиэтажки в Москве
смерть падение из окна шоссе энтузиастов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru