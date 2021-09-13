Мужчина выпрыгнул из окна шестиэтажки в Москве

Москва, 13 сентября. Мужчина в неадекватном состоянии выбежал из своей квартиры в районе Лефортово на Шоссе энтузиастов в Москве и выпрыгнул из окна, передает источник ФАН.

По информации источника с места событий, погибший проживал на втором этаже жилого дома. Из квартиры он выбежал окровавленный, поднялся наверх и выпрыгнул из окна восьмого этажа лестничной клетки. Инцидент произошел по адресу Шоссе энтузиастов 15/16.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства инцидента. По одной из версий, мужчина был в состоянии психического расстройства.

Недавно правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в убийстве 24-летнего уроженца Астрахани. Они жестоко избили молодого человека и выбросили его из окна многоэтажного дома.