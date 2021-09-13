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Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 13 сентября
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Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 13 сентября
Общество
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 13 сентября
Личный архив Владимира Колпакова

Москва, 13 сентября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается в ближайшее время на территории Москвы, заявили синоптики из Росгидромета.

В ближайшие часы погода в российской столице существенно испортится. До конца суток в городе ожидается сильная гроза и порывистый ветер, добавили в ведомстве. Местами его порывы будут достигать скорости в 16 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует не оставлять детей без присмотра, а также не покидать дома без необходимости. В случае, если непогода застигла врасплох, нужно обходить рекламные щиты и не укрываться от дождя под деревьями.

Во время грозы водителям нужно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от других транспортных средств. Также нужно избегать внезапных маневров и парковать автомобиль как можно дальше от деревьев.

Синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Москве существенно похолодает. В связи с этим мэр города Сергей Собянин принял решение о начале отопительного сезона в городе.

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