Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:17
17:14
Происшествия
Привязавшие ребенка к кровати медики попали под статью в Петербурге
17:14
Политика
Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами
17:13
Армия
Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Все новости

Источник ФАН в Домодедово рассказал о сбежавшей из багажного отделения собаке Еве

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:49
Общество
Источник ФАН в Домодедово рассказал о сбежавшей из багажного отделения собаке Еве
instagram.com  /  @iamkate_thegreat

Москва, 13 сентября. Сбежавшей из багажного отсека самолета рейса «Москва-Симферополь» собаке по кличке Ева ничего не угрожает, сообщил источник Федерального агентства новостей в Домодедово.

В московском аэропорту Домодедово произошло ЧП. Семья Екатерины Безручко вместе с собакой Евой должна была отправиться в Симферополь. Животное в переноске отправилось в багажный отсек самолета, однако в столицу Крыма питомец не прилетел.

«Сотрудники Домодедово сказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет и ее ищут», — сообщила она в своем Instagram.

Источник ФАН в аэропорту сообщил, что собака находится в контролируемой зоне Домодедово. Сотрудники воздушной гавани видят ее ежедневно, но пока что не могут поймать.

«Ее подзывали и техники, и все кто видел — бесполезно. Не идет в чужие руки. Родственников туда пустить не могут — это закрытая зона для посторонних, связанная с безопасностью. Там самолеты в открытом доступе стоят, готовые к вылету», — заявил источник.

Источник ФАН в Домодедово рассказал о сбежавшей из багажного отделения собаке Еве
instagram.com  / @iamkate_thegreat

Работники аэропорта уверяют, что поймают беглянку. В большинстве своем животные вырываются из багажного отсека самолета из-за хлипких переносок, сотрудник воздушной гавани.

«Проголодается и придет. Но ее видят каждый день. Туда допускают только кинологическую службу аэропорта, но и им не удалось ее приманить пока», — отметил источник издания.

Недавно в еще одном российском регионе произошел инцидент с собакой. Бездомный пес в Пермском крае провалился в глубокий погреб. Сотрудникам МЧС удалось спасти животное.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Источник ФАН в Домодедово рассказал о сбежавшей из багажного отделения собаке Еве
домодедово аэропорт собака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru