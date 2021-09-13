Источник ФАН в Домодедово рассказал о сбежавшей из багажного отделения собаке Еве

Москва, 13 сентября. Сбежавшей из багажного отсека самолета рейса «Москва-Симферополь» собаке по кличке Ева ничего не угрожает, сообщил источник Федерального агентства новостей в Домодедово.

В московском аэропорту Домодедово произошло ЧП. Семья Екатерины Безручко вместе с собакой Евой должна была отправиться в Симферополь. Животное в переноске отправилось в багажный отсек самолета, однако в столицу Крыма питомец не прилетел.

«Сотрудники Домодедово сказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет и ее ищут», — сообщила она в своем Instagram.

Источник ФАН в аэропорту сообщил, что собака находится в контролируемой зоне Домодедово. Сотрудники воздушной гавани видят ее ежедневно, но пока что не могут поймать.

«Ее подзывали и техники, и все кто видел — бесполезно. Не идет в чужие руки. Родственников туда пустить не могут — это закрытая зона для посторонних, связанная с безопасностью. Там самолеты в открытом доступе стоят, готовые к вылету», — заявил источник.

instagram.com / @iamkate_thegreat

Работники аэропорта уверяют, что поймают беглянку. В большинстве своем животные вырываются из багажного отсека самолета из-за хлипких переносок, сотрудник воздушной гавани.

«Проголодается и придет. Но ее видят каждый день. Туда допускают только кинологическую службу аэропорта, но и им не удалось ее приманить пока», — отметил источник издания.

Недавно в еще одном российском регионе произошел инцидент с собакой. Бездомный пес в Пермском крае провалился в глубокий погреб. Сотрудникам МЧС удалось спасти животное.