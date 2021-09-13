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Собянин объявил начало отопительного сезона в Москве

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 15:41
Общество
Собянин объявил начало отопительного сезона в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 13 сентября. Отопление начали включать в жилых домах столицы 13 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Такое заявление градоначальник сделал в день своего рабочего визита на ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе Москвы. Столбики термометра в столице сейчас держатся на отметке в 24 градуса, однако уже к вечеру горожан ожидает серьезное похолодание.

«В Москве бабье лето – тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется», — констатировал Собянин.

Синоптики прогнозируют падение температуры в ближайшие дни. Воздух остынет до 10 – 12 градусов ниже нуля, что на два градуса ниже климатической нормы. Тепло появится во всем жилом секторе столицы в течение ближайших пяти дней, уточнил мэр.

Бабье лето может быть опасно для горожан, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, риск возникновения простудных заболеваний значительно возрастает в этот период.

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