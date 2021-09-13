Дома Подмосковья начнут отапливать с 13 сентября

Москва, 13 сентября. Жителям Московской области сообщили, что пуск отопления в их домах начнется уже сегодня в связи с предстоящим похолоданием.

С начала сентября среднесуточная температура в регионе приблизилась к +8 градусов, ночами иногда бывали заморозки. Пять дней при такой температуре обязывают коммунальщиков включать батареи центрального отопления.

«В связи с предстоящим похолоданием мы уже в пятницу приступили к пробным топкам, начинаем разгонять систему, и с сегодняшнего дня мы начинаем пуск тепла, чтобы к холодам в квартирах была комфортная температура», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин на заседании правительства.

В рамках подготовки к отопительному сезону на постройку и реконструкцию котельных потратили 331 млн рублей. Вместе с тем Самарин указал на положительную динамику снижения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный ранее перечислил самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире. Непредвиденные ситуации возникают в период похолоданий, когда отопительный сезон еще не стартовал.