«Аэроэкспресс» сообщил об отмене всех рейсов во Внуково 18 сентября

Москва, 13 сентября. Все рейсы столичного аэропорта Внуково будут отменены 18 сентября, сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса».

Причиной такого решения станут ремонтные работы на Киевском направлении Московской железной дороги. Поезда «Аэроэкспресс» начнут курсировать ежечасно по стандартному графику 19 сентября с 06:00 по местному времени, передает ТАСС.

Более 50 рейсов в аэропортах Москвы задержались или отменились. 28 августа. Пассажиры Внуково столкнулись с задержкой десяти вылетов, еще 14 самолетов не вылетели из авиаузла в этот день. Похожая ситуация сложилась и в Домодедово. Причина изменения расписания неизвестна.