Синоптик Синенков спрогнозировал до 24 градусов тепла в Москве

Москва, 13 сентября. Дожди с грозами ожидаются в российской столице в понедельник, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В течение дня в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождь и гроза ожидаются после обеда. Воздух прогреется от 22 до 24 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Скорость юго-западного ветра составит пять метров в секунду, рассказал Синенков, пишет РИА Новости.

Чем опасно бабье лето, ранее рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Его наступление связано с риском возникновения простудных заболеваний и распространением вирусных инфекций, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Резкие перепады температуры на улице влияют на метеочувствительных людей. Например, в Москве уже со вторника ожидается холодная погода.