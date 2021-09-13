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Синоптик Синенков спрогнозировал до 24 градусов тепла в Москве
Общество
Синоптик Синенков спрогнозировал до 24 градусов тепла в Москве
pixabay.com

Москва, 13 сентября. Дожди с грозами ожидаются в российской столице в понедельник, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В течение дня в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождь и гроза ожидаются после обеда. Воздух прогреется от 22 до 24 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Скорость юго-западного ветра составит пять метров в секунду, рассказал Синенков, пишет РИА Новости.

Чем опасно бабье лето, ранее рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Его наступление связано с риском возникновения простудных заболеваний и распространением вирусных инфекций, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Резкие перепады температуры на улице влияют на метеочувствительных людей. Например, в Москве уже со вторника ожидается холодная погода.

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