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Около пяти миллионов москвичей прошли первый этап вакцинации от коронавируса
Общество
Около пяти миллионов москвичей прошли первый этап вакцинации от коронавируса
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly.tv

Москва, 13 сентября. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили около пяти млн человек в Москве, это около 50% трудоспособного населения, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Среди вакцинированных москвичей доля граждан старше 60 лет составляет 22%, отметила Ракова в интервью ТАСС. Именно люди пожилого возраста составляют большую долю числа госпитализаций, в среднем это 70% от общего потока.

«Но относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения - из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало», — пояснила заммэра по вопросам социального развития.

Также высока смертность среди пациентов этой возрастной категории. Поэтому важно, чтобы люди старше 60 лет не только прививались, но и проходили ревакцинацию, пояснила Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможность нового подъема заболеваемости коронавирусом в столице. Он отметил, что все ограничительные меры должны быть сбалансированными, ведь кроме медицинской есть и экономическая сторона жизни, сообщает издание «Ридус».

Доминирующим штаммом коронавируса в России остается «Дельта», сообщили в Роспотребнадзоре. Вирус быстро мутирует и уже появились ответвления, которые незначительно отличаются друг от друга. Пока они не изучены.

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