Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании со вторника

Москва, 13 сентября. Температура воздуха во вторник в Москве и в области снизится на десять градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столичном регионе из-за северо-западных ветров опустится до 13 градусов тепла, заявил синоптик. По его словам, похолодание продлится всю неделю. Он отметил, что со среды температура воздуха будет ниже нормы до двух градусов. Об этом информирует РИА Новости.

Вильфанд сообщал, что теплая июльская погода в Москве завершится в понедельник, 13 сентября жители российской столицы еще смогут насладиться настоящим «бабьим летом». Погода начнет резко меняться из-за перемен в атмосфере, предупреждал синоптик. По его словам, дневные температуры воздуха в понедельник будут достигать 24 градусов тепла.