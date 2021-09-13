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Этиленгликоль обнаружили в крови отравившихся арбузом москвичек

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 03:49
Происшествия
Этиленгликоль обнаружили в крови отравившихся арбузом москвичек
pixabay.com

Москва, 13 сентября. В крови погибших в результате отравления арбузом жительниц Совхозной улицы в Москве нашли следы этиленгликоля — одного из популярных видов нефтехимического сырья.

Вещество является компонентом для многих промышленных продуктов, передают «Известия». Ранее бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать госпитализировали с отравлением после съеденной ягоды, пожилая женщина и ее внучка скончались.

Арбуз семья приобрела в магазине сети «Магнит» на своей улице. В торговой сети уже начали собственное расследование. До выяснения причин трагедии с продажи сняли всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине. СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Некоторые эксперты считают, что может иметь место криминальный подтекст. По мнению заведующего кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктора Шилова, арбуз мог быть специально отравлен, передает «МК». С ним солидарен криминалист Сергей Максимов, который усомнился в возможности смертельного отравления ягодой без умышленного введения в нее яда.

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