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Губернатор Московской области Воробьев открыл участок велодороги Москва — Петербург
Общество
Губернатор Московской области Воробьев открыл участок велодороги Москва — Петербург
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 12 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем открыл первый участок велодороги Москва — Санкт-Петербург.

Пилотный участок маршрута «Вело-1» был открыт в Дмитрове. Трасса проложена вдоль канала имени Москвы. Позже она станет частью одной большой велосипедной дороги.

«По Подмосковью пройдет 137 км этого пути, а его общая длина составит более 1 тысячи километров. До конца года обустроят 56 км дорожек маршрута», — сказано в сообщении Telegram-канала «Воробьев LIVE».

Губернатор также отметил, что сейчас в стране большой запрос на веломаршруты. По его словам, велосипеды и самокаты стали неотъемлемой частью жизни россиян в каждом городе.

Создать отдельные полосы для электросамокатов предложили в Совете Федерации. Строительство велодорожек в России должно предусматривать две полосы: для велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

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трасса мобильность велодорожки
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