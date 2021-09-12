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«Молоды душой»: волонтеры старшего возраста оказывают помощь москвичам

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:41
Общество
«Молоды душой»: волонтеры старшего возраста оказывают помощь москвичам
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 12 сентября. Волонтеры старшего возраста стали активнее принимать участие в мероприятиях Москвы. В развитии «серебряного» волонтерства помогает федеральная программа «Молоды душой».

Главной целью проекта выступает создание комплексной системы добровольческого движения, включающей пожилых людей. Данная категория граждан обладает жизненным опытом, профессиональными навыками, энергией и временем, рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Они активно участвуют в жизни города: вместе с ресурсным центром "Мосволонтер" более 800 помощников старше 55 лет поддерживают события и акции в Москве», — говорится на официальном сайте мэра столицы.

Федеральная программа «Молоды душой» дает возможность сделать более насыщенной и интересной жизнь представителей старшего поколения, а также позволяет помочь им самореализоваться. Так, возрастные волонтеры особенно любят участвовать в различных патриотических мероприятиях, в том числе посвященных Дню Победы.

И даже в период пандемии они находили возможность оказывать помощь другим. Например, некоторые из добровольцев помогали в работе горячей линии по доставке продуктов и лекарств нуждающимся.

Волонтеры из Воронежа тем временем оказались в десятке победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры 2021 года. За победу им выделят награды в размере 200 тыс. рублей.

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