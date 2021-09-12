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Тишковец заявил, что со вторника в Москве будет не теплее +9 градусов
Общество
Тишковец заявил, что со вторника в Москве будет не теплее +9 градусов
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 12 сентября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближающемся похолодании, которое придет в регион во вторник, 14 сентября.

По словам специалиста, в столицу России придет похолодание, а столбики термометров опустятся на 10 градусов. Так, ощутимые холода начнутся с 14 сентября.

«Понедельник будет последний теплый день, впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень», — объяснил Тишковец в беседе с ТАСС.

Он отметил, что 18-19 сентября температура воздуха не прогреется выше +9 градусов. Синоптик подчеркнул, что похолодание будет сопровождаться усилением ветра. Его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду. Ночью столбики термометров в Москве будут опускаться до отметки +2...+7 градусов.

Как ранее сообщалось, последние в этом году грозы накроют Москву 13 сентября. После этого в город придет похолодание.

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погода москва прогноз похолодание
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