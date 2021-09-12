Бюст к 800-летию князя Александра Невского появился в Центральном округе Росгвардии

Москва, 12 сентября. Бюст к 800-летию князя Александра Невского установили на территории Центрального округа Росгвардии рядом с первым в России одноименным храмом.

Скульптура станет основой памятника, торжественное открытие которого должно состояться 27 сентября. В этот день будет отмечаться 33-я годовщина учреждения ордена Жукова бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии.

Монумент установили в поселке Ашукино, располагающемся в Подмосковье. Его появлению способствовал проект «Аллея российской славы», направленный на патриотическое воспитание общества.

При этом место для памятника выбрали неслучайное. Его решили разместить рядом с первым в стране одноименным храмом, построенным на территории бригады в память о погибших воинах войск правопорядка.

Президент России Владимир Путин ранее посетил церемонию открытия мемориала Александру Невскому в Псковской области. Мемориальный комплекс возвели на Чудском озере, где князю с дружиной удалось отстоять Новгород и Псков.