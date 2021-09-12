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После кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной возбудили дело

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:04
Происшествия
После кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной возбудили дело
mvd.ru

Москва, 12 сентября. Призерка двух Олимпиад Елена Веснина стала жертвой воров. По факту кражи из дома теннисистки в Истринском районе возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая ранее рассказала, что в момент преступления ее и мужа не было дома. Супруги отправились поужинать. Спортсменка также констатировала, что дом в тот момент не был поставлен на сигнализацию.

Преступники вскрыли входную дверь и проникли в дом. Сейф также не стал для них проблемой. Они похитили драгоценности и две медали, которые Веснина завоевала на Олимпиадах в Бразилии и Японии.

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