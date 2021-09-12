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Собянин провел технический пуск трех станций метро на западном участке БКЛ
Общество
Собянин провел технический пуск трех станций метро на западном участке БКЛ
stroi.mos.ru  /  Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва, 12 сентября. Технический пуск станций западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы провел мэр столицы Сергей Собянин в День города.

Запуск метро от станций «Мневники» до «Давыдково» включая станцию «Кунцево» прошел 11 сентября. Мэр Москвы отметил, что это является хорошим подарком на День города и поздравил всех жителей с праздником. Западный участок БКЛ составляет 6,6 километра и включает станции «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково».

В ближайшее время планируется запустить юго-западный участок БКЛ. Таким образом две трети кольцевой линии будут возведены в этом году, а в 2023 кольцо удастся замкнуть. Строительство Большой кольцевой линии в Москве началось в 2011 года. Ее расстояние составляет 70 километров.

Собянин ранее рассказал о планах по завершению Троицкой линии метрополитена Москвы. Ее намерены ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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