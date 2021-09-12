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Предложение на рынке премиальных квартир выросло в Москве на 60%

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 09:54
Экономика
Предложение на рынке премиальных квартир выросло в Москве на 60%
pixabay.com

Москва, 12 сентября. Число квартир в премиальных новостройках «старой» Москвы снизилось в августе на 0,7% в месяц. При этом за год оно выросло на 60,7%, подсчитали в компании «Бон Тон».

Большая часть предложений приходится на два округа: в проектах ЗАО находится 61% площади, а в комплексах ЦАО — 27,1%. При этом больше половины квартир сосредоточены в домах на начальном этапе строительства, еще 4,5% — в корпусах на нулевом цикле. Средняя площадь квартиры достигла 102,4 кв. метра. Она выросла за месяц на 2,4%, а за год сократилась на 8,1%.

Что касается цены, то квадратный метр в среднем подорожал на 1,9% за месяц — до 642,3 тыс. рублей. Самым доступным стал округ Северный, где квадратный метр обойдется покупателю в 569,8 тыс. рублей. Самым дорогим признан Центральный округ с ценником в 694,6 тыс. рублей.

Российский рынок недвижимости находится в состоянии корректировки, отмечает издание INFOX. После заметного «перегрева» девелоперы пытаются привлечь потребителей акциями и скидками.

Объемы ввода в эксплуатацию новых квадратных метров сократятся даже при подозрении на падение спроса, заявил ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Льготная программа ипотечного кредитования сохранилась, но из-за сокращения максимальной суммы кредита она уйдет в регионы.

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квартиры предложение премиальные новостройки
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