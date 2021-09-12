Ясная погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве 12 сентября

Москва, 12 сентября. Преимущественно ясная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики уличных термометров в этот день покажут +21...+23 градуса. Однако в ночь на 13 сентября похолодает до +13 градусов.

Юго-западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Что касается Подмосковья, то там температура воздуха будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до +10 градусов.

Как стало известно ранее, последние в этом году грозы накроют Москву 13 сентября. Они принесут понижение температуры: к 14 сентября столбики термометров покажут не более +18 градусов.