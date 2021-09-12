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Еще трех человек вывезли из дома с отравившимися людьми в Люблино
Происшествия
Еще трех человек вывезли из дома с отравившимися людьми в Люблино
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 12 сентября. Полицейские увезли трех человек из дома, в котором два человека умерли после того, как съели арбуз.

Полиция не назвала причины, по которой увезла троих из дома на Совхозной в Люблино. Известно, что они проживали в этом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее врачи госпитализировали еще двух человек из дома на Совхозной улице в Москве, где произошло массовое отравление арбузом. Согласно одной из версий, 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка погибли от отравления арбузом. Также количество отравившихся составило восемь человек.

Одна из пострадавших лежит в реанимации, у других симптомы кишечной инфекции. Известно, что арбузы были купены в соседнем магазине «Магнит». После употребления ягоды, у многих появилось сильное недомогание. Однако среди других версию выделяют отравление химикатами, используемыми для травли насекомых.

Российский врач-токсиколог Евгений Тимаков предположил, из-за чего москвичи могли массово отравиться арбузом. Специалист выдвинул две версии происходящего. Так, по словам доктора, горожане могли пострадать из-за съеденных плодов с химическими примесями.

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