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Жители Москвы столкнутся с туманом и плохой видимостью 12 сентября
Общество
Жители Москвы столкнутся с туманом и плохой видимостью 12 сентября
Невские Новости

Москва, 12 сентября. Столице России стоит ожидать туман, в связи с которым видимость уменьшится до 200-700 метром, сообщил департамент Москвы по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Ведомство предупредило, что погодная обстановка прогнозируется в ночь на 12 сентября. Водителям посоветовали быть крайне осторожным на дорогах. В этом поможет соблюдение скоростного режима и предельная внимательность. Подобное ухудшение видимости может стать причиной ДТП.

«В ближайший час, с сохранением до 06:00 12 сентября, в столице местами ожидается туман с видимостью до 200-700 м», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Петербуржцы же столкнутся с дождями и грозами. Об ухудшении погодной ситуации жителей города предупредили в Главном управлении МЧС России. Спасатели предупреждают жителей Северной столицы быть внимательными на улице.

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погода москва туман плохая видимость
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