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Последние в этом году грозы накроют Москву 13 сентября

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 18:45
Общество
Последние в этом году грозы накроют Москву 13 сентября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 11 сентября. Последние в 2021 году грозы накроют российскую столицу в понедельник, 13 сентября. После этого в город придет похолодание.

Сейчас в Москве установилась теплая сентябрьская погода. Максимальная температура ожидается в воскресенье, 12 сентября. Столбики термометров в городе покажут до 23 градусов тепла.

При этом новая неделя начнется с похолодания. Москвичей ожидают последние в текущем году грозы, которые принесут понижение температуры. К 14 сентября столбики термометров покажут не более +18 градусов.

В другие регионы России резкое похолодание придет с 15 сентября. Температура воздуха начнет опускаться в центральной и северо-западной частях страны. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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москва гроза похолодание
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