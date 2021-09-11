Путин наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио

Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин наградил российских спортсменов орденами. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства наградил золотых медалистов, а также гимнастку Дину Аверину, которая взяла серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

Также помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин 11 сентября наградил олимпийцев, занявших вторые и третье места на Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.