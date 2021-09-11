Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 13:30
13:29
Экономика
Специалист «Билайна» Верещагин дал совет по оптимизации работы смартфона
13:27
Политика
Памфилова заявила, что ЦИК не намерен возвращаться к открытой для всех видеотрансляции
13:27
Армия
Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»
13:25
Спорт
Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
13:25
Общество
Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
13:21
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
13:21
Весь мир
Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
13:17
Происшествия
Заманившего к себе домой девочку петербуржца заключили под стражу
13:15
Весь мир
США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
13:13
Армия
National Interest: Россия расширяет влияние в Арктике за счет истребителей МиГ-29К
Все новости

Путин наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио
Общество
Путин наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин наградил российских спортсменов орденами. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства наградил золотых медалистов, а также гимнастку Дину Аверину, которая взяла серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

Также помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин 11 сентября наградил олимпийцев, занявших вторые и третье места на Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио
путин токио награды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru