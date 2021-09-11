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Путин назвал Москву объединяющим центром всех времен

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:50
Общество
Путин назвал Москву объединяющим центром всех времен
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Москва является стабилизирующим и объединяющим центром всех времен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на посвященном Дню города торжественном мероприятии, которое проходит в концертном зале «Зарядье». Он поздравил с Днем города жителей российской столицы и пожелал имя хорошего дня и праздника. Также лидер страны добавил, что Москва всегда была, есть и будет консолидирующим центром нашего огромного государства, как в период испытаний, так и простые праздничные и рабочие дни.

«В любые времена Россия и ее столица неразрывны», — подчеркнул президент.

Путин ранее высоко оценил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что властям города удалось найти баланс между необходимыми ограничениями и развитием столицы.

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