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Президент России высоко оценил заслуги мэра Москвы в борьбе с пандемией

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:34
Общество
Президент России высоко оценил заслуги мэра Москвы в борьбе с пандемией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, власти Москвы в сложившихся условиях находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием региона. Уже второй год подряд жители столицы отмечают День города в непростых условиях пандемии COVID-19, добавил Путин.

«Именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города», — подчеркнул он в рамках выступления в концертном зале «Зарядье»..

Владимир Путин в целом высоко оценил показатели развития Москвы. Кроме того, российский лидер поздравил мэра и москвичей с Днем города.

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Все новости / Общество / Президент России высоко оценил заслуги мэра Москвы в борьбе с пандемией
путин москва собянин
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