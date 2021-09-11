Президент России высоко оценил заслуги мэра Москвы в борьбе с пандемией

Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, власти Москвы в сложившихся условиях находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием региона. Уже второй год подряд жители столицы отмечают День города в непростых условиях пандемии COVID-19, добавил Путин.

«Именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города», — подчеркнул он в рамках выступления в концертном зале «Зарядье»..

Владимир Путин в целом высоко оценил показатели развития Москвы. Кроме того, российский лидер поздравил мэра и москвичей с Днем города.