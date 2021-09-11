Москва, 11 сентября. В столичной администрации полагают, что рынок труда вернется к допандемийным показателям в течение трех месяцев.

Скорого восстановления рынка допустил ожидает заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова. Она рассказала об этом в кулуарах IV форума социальных инноваций регионов.

«Мы можем сказать, что рынок Москвы восстанавливается. Сейчас безработица снизилась в Москве в шесть раз и мы можем вернуться к доковидным показателям до конца 2021 года», — цитирует ее ТАСС.

Специалист заявила, что число открытых вакансий в городе растет и это должно стимулировать рынок к дальнейшему развитию. Противоположная ситуация ранее наблюдалась в США: разрушительная экономическая политика демократов привела к падению эффективности экономики.

Основатель SuperJob Алексей Захаров выражал мнение, что через 10 лет люди будут трудиться гораздо меньше, чем сейчас. Однако сократится число не рабочих дней, а часов, приводит его прогноз «ФедералПресс».