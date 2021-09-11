Роскосмос опубликовал снимок Москвы с орбиты Земли в честь Дня города

Москва, 11 сентября. Роскосмос поздравил Москву с 874-летием со дня основания города. Сотрудники госкорпорации опубликовали снимок столицы с орбиты Земли.

При поздравлении в организации отметили, что Москва является ведущим центром ракетно-космической промышленности России. В городе действует более 40 предприятий отрасли.

«Больше 100 000 людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры!» — сказано в сообщении Роскосмоса, которое опубликованно в Twitter.

Поздравление с Днем города сопровождается снимком столицы. Его сделал из космоса спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

Госкорпорация «Роскосмос» ранее сообщила, что космонавты российского сегмента МКС Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос. Они проведут работы по интеграции нового модуля «Наука».