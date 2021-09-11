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Собянин: число открытых новых станций метро в Москве к концу года достигнет 100

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:04
Общество
Собянин: число открытых новых станций метро в Москве к концу года достигнет 100
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 11 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро в столице, а также оценил темпы их строительства.

По словам Собянина, текущий год будет юбилейным в отношении строительства станций метрополитена. Кроме того, совместно с МЦК введено наземное метро, плюс подземное метро. Таким образом, за последние годы в столице построено 90 новых станций. Однако до конца года планируется запуск еще 10.

«Таких темпов не было даже в советское время», — сообщил Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что до конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100. Также к 2023 году планируется ввод оставшегося участка Большой кольцевой линии метро.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии. Он также обратил внимание на лидирующие позиции российской столицы в Европе по числу этого вида транспорта.

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москва метро собянин
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