Собянин: число открытых новых станций метро в Москве к концу года достигнет 100

Москва, 11 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро в столице, а также оценил темпы их строительства.

По словам Собянина, текущий год будет юбилейным в отношении строительства станций метрополитена. Кроме того, совместно с МЦК введено наземное метро, плюс подземное метро. Таким образом, за последние годы в столице построено 90 новых станций. Однако до конца года планируется запуск еще 10.

«Таких темпов не было даже в советское время», — сообщил Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что до конца года число открытых за последние годы новых станций метро достигнет 100. Также к 2023 году планируется ввод оставшегося участка Большой кольцевой линии метро.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии. Он также обратил внимание на лидирующие позиции российской столицы в Европе по числу этого вида транспорта.