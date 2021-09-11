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Собянин: МЦД-5 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 11:42
Общество
Собянин: МЦД-5 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 11 сентября. Пятую линию Московских центральных диаметров (МЦД-5) планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы собираются ввести МЦД-5 в 2024-2025 году. При этом запуск МЦД-3 и МЦД-4 может состояться уже в 2023 году, рассказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам мэры Москвы, ввод четвертой линии в эксплуатацию может быть перенесен на 2024 год. Сейчас власти столицы совместно с железнодорожниками стараются максимально ускорить этот процесс.

Собянин ранее анонсировал строительство вокзала для поездов высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Новую площадку планируется разместить рядом с Ленинградским вокзалом, а также ветками МЦД-2 и МЦД-4.

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