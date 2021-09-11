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Путин указал на возможность нового рекорда по вводу жилья в России

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 11:27
Экономика
Путин указал на возможность нового рекорда по вводу жилья в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Перспективы отечественной сферы недвижимости оценил президент России Владимир Путин.

Россия может достигнуть высочайших показателей в области введения жилой недвижимости за текущий год. Об этом глава государства сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник заявил, что в столице могут быть реализовано рекордно большое число проектов в этой сфере.

«У нас в целом по стране может быть рекорд», — приводит его слова ТАСС.

Часть жилых помещений будет выделена для ветеранов ВОВ. Кабмин намеревался направить порядка 1,6 миллиарда рублей на эти цели.

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