Собянин заявил о планах переселить до 50 тысяч москвичей по программе реновации

Москва, 11 сентября. Участниками программы реновации в российской столице до конца года станут до 50 тыс. граждан.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. До конца текущего года в ходе программы реновации планируется переселить до 50 тыс. москвичей. За это время был пройден большой путь и проведена гигантская деятельность от разработки документации по градостроительству. В результате внутри города фактически спроектировали еще один город, подчеркнул мэр.

Собянин ранее назвал возможные сроки ввода в эксплуатацию пятой линии Московских центральных диаметров. Ярославско-Павелецкий диаметр планируется открыть уже в 2024–2025 годах.