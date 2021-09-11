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Небольшой дождь и потепление до +21 градуса ожидаются в Москве 11 сентября
Общество
Небольшой дождь и потепление до +21 градуса ожидаются в Москве 11 сентября
pexels.com  /  Adrianna Calvo

Москва, 11 сентября. Жителей Москвы в субботу, 11 сентября, ожидают небольшой дождь и потепление до +21 градуса. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в столице в субботу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди. При этом температура воздуха в Москве поднимется до +19...+21 градуса, а в Подмосковье уличные термометры покажут около +17...+22 градусов.

Синоптик также отметил, что ветер подует юго-восточный. Его скорость может достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится, оказавшись у отметки в 748 миллиметров ртутного столба. Такой показатель около нормы, сообщает РИА Новости.

Леус ранее пообещал петербуржцам потепление до +20 градусов в субботу. Однако такая погода будет сопровождаться слабыми дождями.

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погода москва дождь
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