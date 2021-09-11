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Собянин пожелал москвичам здоровья и процветания в День города

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:09
Общество
Собянин пожелал москвичам здоровья и процветания в День города
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города, пожелав им в своем обращении здоровья и процветания.

Москва традиционно празднует День города 11 сентября. В связи с этим мэр столицы обратился с поздравлением к горожанам, отметив, что день рождения города — это особенный праздник.

«Главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей», — заявил Собянин.

Кроме того, градоначальник призвал вспомнить ветеранов, отцов и дедов. Собянин также предложил сказать слова благодарности близким. В завершение поздравительного сообщения мэр города пожелал москвичам удачи, успеха, здоровья и процветания.

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в мероприятии по случаю празднования Дня города в Москве. Глава государства выступит 11 сентября в парке «Зарядье».

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