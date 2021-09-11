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«Августовская погода» ожидает москвичей в выходные
Общество
«Августовская погода» ожидает москвичей в выходные
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Возвращение «августовской погоды» ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Характерная для августа погода установится в российской столице и регионе. Температурный фон будет повышаться. В субботу, 11 сентября в Москве столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла. В воскресенье, 12 сентября в городе воздух прогреется до 24 градусов. Аналогичные показатели ожидаются в понедельник, 13 сентября.

При этом Вильфанд отметил, что в прошлые выходные климат соответствовал середине первой декады октября. Погода была холодной, характерной для второго осеннего месяца.

Вильфанд ранее рассказал, когда в Центре и на Северо-Западе России установится холодная погода. Резкое похолодание ожидается с 15 сентября.

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