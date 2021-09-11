Движение по МКАД частично затруднено из-за опрокинувшегося грузовика

Москва, 11 сентября. ДТП с участием грузового автомобиля произошло на внешней стороне 33-го километра МКАД. Авария зафиксирована на участке по направлению к Варшавскому шоссе.

Фура опрокинулась в правом ряду дороги, говорится в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Из-за ДТП временно ограничено движение по трем из пяти полос. Московских водителей просят заранее продумывать свой маршрут с учетом возникших обстоятельств.

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода ранее произошло в центре Москвы. На Рубцовской набережной водитель Mercedes сбил 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.