Один человек погиб при обрушении лестницы в заброшенном доме в центре Москвы

Москва, 10 сентября. Лестница обрушилась в заброшенном здании, расположенном по улице 1905 года в центре Москвы. В результате происшествия смертельные травмы получил один человек.

Предварительно установлено, что речь идет о металлической лестнице, которая проходит снаружи здания. По ней спускались три человека, как вдруг под одним из них обвалился пролет между третьим и вторым этажами, уточнили в московском управлении МЧС.

Человек, под которым обрушился пролет, погиб на месте. Еще двоих эвакуировали прибывшие на место спасатели. По предварительной информации, все три человека не имеют постоянного места жительства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев ранее предупредил о возможном обрушении пятого этажа дома в Ногинске, где ранее взорвался газ. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.