Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в центре Москвы

Москва, 10 сентября. Водитель Mercedes сбил пешехода в центре Москвы. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 13-летний мальчик.

Инцидент произошел на пешеходном переходе Рубцовской набережной. Ребенок без сопровождения взрослых переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

По предварительным данным, мальчик был госпитализирован в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренного сустава. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Недавно на Кутузовском проспекте произошла смертельная авария. Жертвой стал пешеход, попытавшийся перебежать улицу в неположенном месте.