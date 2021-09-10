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Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в центре Москвы
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Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в центре Москвы
Происшествия
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в центре Москвы
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 10 сентября. Водитель Mercedes сбил пешехода в центре Москвы. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 13-летний мальчик.

Инцидент произошел на пешеходном переходе Рубцовской набережной. Ребенок без сопровождения взрослых переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

По предварительным данным, мальчик был госпитализирован в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренного сустава. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Недавно на Кутузовском проспекте произошла смертельная авария. Жертвой стал пешеход, попытавшийся перебежать улицу в неположенном месте.

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