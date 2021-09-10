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Получателям льготных лекарств в Подмосковье будут выдавать электронные рецепты
Экономика
Получателям льготных лекарств в Подмосковье будут выдавать электронные рецепты
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 сентября. Новая услуга стала доступна в подмосковных поликлиниках. Рецепты на льготные лекарства теперь выдаются россиянам в электронном виде, сообщили в министерстве здравоохранения.

Получить льготные лекарства жители области могут в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила о продолжении внедрения цифровые технологии в региональную систему здравоохранения. Она обратила внимание на удобство использования электронных рецептов.

«Такой рецепт невозможно испортить или потерять, а при его оформлении врачу не нужно возиться с бумагой», — приводит ее слова телеканал «360».

Теперь во время приема врач будет оформлять рецепт в информационной системе, а в аптечном пункте пройдет выдача препаратов. Гражданину для получения необходимо назвать свои данные: имя, фамилию, дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что кабмин готов продлить срок модернизации первичного звена здравоохранения после 2025 года.

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