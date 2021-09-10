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Суд может оштрафовать Google еще на 4 млн рублей

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:44
Происшествия
Суд может оштрафовать Google еще на 4 млн рублей
flickr.com  /  @iphonedigital

Москва, 10 сентября. Google может получить новый штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

Суд в августе признал виновной американскую компанию Google в совершении пяти административных правонарушений. Ответчики должны были выплатить в общей сумме 14 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Роскомнадзор заявлял, что после удаления соцсетью Twitter 91% запрещенной в РФ информации Google занял лидирующие позиции по количеству противоправного контента, из-за чего скорость его работы может быть ограничена в России.

Google ранее запретили показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. С таким иском обратилась в суд ставропольская компания «Вулинтертрейд», получившая право на логотип и товарный знак словосочетания.

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