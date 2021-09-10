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СК возбудил дело по факту смертельного отравления двух москвичек арбузом

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:36
Происшествия
СК возбудил дело по факту смертельного отравления двух москвичек арбузом
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 10 сентября. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после сообщения в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы.

Трагедия произошла после употребления в пищу купленного в сетевом магазине арбуза. Сразу три человека почувствовали себя плохо утром и попали в реанимацию, включая 15-летнюю девочку. Врачам удалось спасти жизнь 38-летней женщины. Бабушка и внучка скончались.

Отравление получил и соседский 11-летний мальчик, которого угостили плодом. Отец семейства не пострадал, потому что отказался есть арбуз.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагедии. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Специалисты опрашивают свидетелей и ищут продавца опасных арбузов. Установлено, что семья купила плод в магазине, расположенном по улице Совхозной.

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москва отравление арбуз
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