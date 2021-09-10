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В Москве умерла известный литературовед Елена Котляр

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:26
Общество
В Москве умерла известный литературовед Елена Котляр
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Крупнейший отечественный специалист в области изучения традиций и фольклора народов Африки Елена Котляр скончалась на 86-ом году жизни после продолжительной болезни.

Известную писательницу обнаружили в ее квартире на улице Кировоградской на юге Москвы, сообщило издание kp.ru со ссылкой на информированный источник.

Елена Котляр являлась доктором филологических наук и главным научным сотрудником Института мировой литературы РАН, в котором она проработала почти 50 лет.

Результаты исследований Елены Семеновны опубликованы в разделах двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира». Кроме того, ее авторству принадлежат несколько монографий, посвященных сказке и эпосу народов Африки.

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