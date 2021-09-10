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Суд продлил меру пресечения журналистам DOXA

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:16
Происшествия
Суд продлил меру пресечения журналистам DOXA
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в форме запрета определенных действий редакторам студенческого журнала DOXA.

По решению суда, фигуранты не могут общаться друг с другом, пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия и выходить из дома. Им разрешается совершать прогулки с 8 до 10 часов утра. Мера будет действовать до 14 октября.

Следствие установило, что редакторы издания привлекали несовершеннолетних в опасную деятельность (ч. 2 ст. 151.2 УК). Речь идет о призывах выходить на несогласованные митинги. Редакторы опубликовали видеообращение, за что и были привлечены к ответственности.

Сначала представителей DOXA обвиняли в вовлечении в опасную деятельность двух или более несовершеннолетних, потом добавилось обвинение в совершении преступления группой лиц (п. «б» ч. 2 ст. 151.2 УК).

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