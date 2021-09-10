Путин выступит в честь Дня города в Москве

Москва, 10 сентября. Российский лидер Владимир Путин примет участие в мероприятии по случаю празднования Дня города в Москве.

Он выступит 11 сентября в парке «Зарядье», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К тому же в этот день Владимир Путин встретится в Кремле с мэром российской столицы Сергеем Собяниным. В предстоящую субботу у главы государства запланирован насыщенный рабочий день, отметил Песков.

В этом году в Москве отказались от крупных концертов и шоу в честь Дня города. Тем не менее праздничные мероприятия запланированы во всех округах. К тому же на 26 площадках Москвы запустят фейерверки. Перед праздником все городские службы в Москве переведены в усиленный режим работы.