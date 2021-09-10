Закон об ужесточении наказания для педофилов внесли в Госдуму

Москва, 10 сентября. Парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком намерены внести в Госдуму законопроект о пожизненном сроке за педофилию.

Депутаты предлагают назначать пожизненный срок осужденным за педофилию. Кроме того, по данной инициативе пожизненное наказание можно будет получить за сексуальное насилие в отношении подростков старше 14 лет. Парламентарии также предложили усилить контроль за вышедшими на свободу фигурантами.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов предложил чипировать педофилов. Он отметил, что к таким преступникам следует применять более современные технологии, например, вживлять чипы в тело. При этом, по мнению спикера, меры должны носить гуманный характер. Он подчеркнул, что внедрение гаджета в голову не допускается.