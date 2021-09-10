Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 13:07
13:07
Происшествия
Медведь загрыз грибника в Кузбассе
13:04
Общество
Путин выступит в честь Дня города в Москве
13:04
Общество
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка проводила лето, угостившись сочным арбузом
13:03
Происшествия
Рабочего перемололо комбайном во время сенокоса в Алтайском крае
13:01
Общество
Полицейские и волонтеры спасли пропавшего пенсионера-грибника в Приморье
13:00
Общество
Как стать массажистом? Плюсы и минусы профессии
13:00
Общество
Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России
12:58
Общество
Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
12:55
Политика
Песков подтвердил проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко
12:53
Шоу-бизнес
Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter
Все новости

Закон об ужесточении наказания для педофилов внесли в Госдуму

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:21
Происшествия
Закон об ужесточении наказания для педофилов внесли в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком намерены внести в Госдуму законопроект о пожизненном сроке за педофилию.

Депутаты предлагают назначать пожизненный срок осужденным за педофилию. Кроме того, по данной инициативе пожизненное наказание можно будет получить за сексуальное насилие в отношении подростков старше 14 лет. Парламентарии также предложили усилить контроль за вышедшими на свободу фигурантами.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов предложил чипировать педофилов. Он отметил, что к таким преступникам следует применять более современные технологии, например, вживлять чипы в тело. При этом, по мнению спикера, меры должны носить гуманный характер. Он подчеркнул, что внедрение гаджета в голову не допускается.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Закон об ужесточении наказания для педофилов внесли в Госдуму
госдума педофил наказание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru