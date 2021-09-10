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Власти Москвы заменили более двух тысяч лифтов с начала года
Общество
Власти Москвы заменили более двух тысяч лифтов с начала года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 10 сентября. Власти Москвы уделяют особое внимание соблюдению сроков эксплуатации лифтов в домах, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В российской столице активно проводится региональная программа капитального ремонта. В общей сложности с начала года по ней заменили уже более двух тысяч лифтов, добавил он.

«В рамках программы капремонта запланирована замена более трех тысяч лифтов в многоквартирных домах, две тысячи новых лифтов уже установлены», — заявил Бирюков.

Кроме того, в некоторые дома российской столицы, как отметил заммэра Москвы, начнут давать отопление. Такая возможность будет доступна в первую очередь школам, детсадам, больницам и поликлиникам.

Аналогичным образом обстоят дела и в Подмосковье. Пробные запуски отопления здесь должны начаться уже 14 сентября. Сейчас рабочие проверяют готовность всех систем в жилых домах и социальных объектах, пишет «Подмосковье сегодня».

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