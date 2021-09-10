Синоптики спрогнозировали до 20 градусов тепла в Москве 10 сентября

Москва, 10 сентября. Облачная погода с прояснениями ожидается в российской столице в пятницу, заявили в Гидрометцентре РФ.

В ночь на субботу столбики термометров покажут до восьми градусов выше нуля. Скорость северо-западного, северного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Показатели атмосферного давления в течение дня окажутся в пределах нормы. Осадки не прогнозируются.

В Московской области 10 сентября столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса тепла. В ночь на субботу в регионе может похолодать до пяти градусов выше нуля. Что касается российской столицы, там на следующей неделе прогнозируется обвал полярного холода.

А 13 сентября москвичи могут оказаться в «климатическом прошлом», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. То есть климатический фон будет соответствовать маю или июлю, пишет «Ридус». Воздух прогреется до 24 градусов, но уже во вторник в городе похолодает до 16-ти.