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Синоптики спрогнозировали до 20 градусов тепла в Москве 10 сентября

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 10:06
Общество
Синоптики спрогнозировали до 20 градусов тепла в Москве 10 сентября
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Облачная погода с прояснениями ожидается в российской столице в пятницу, заявили в Гидрометцентре РФ.

В ночь на субботу столбики термометров покажут до восьми градусов выше нуля. Скорость северо-западного, северного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Показатели атмосферного давления в течение дня окажутся в пределах нормы. Осадки не прогнозируются.

В Московской области 10 сентября столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса тепла. В ночь на субботу в регионе может похолодать до пяти градусов выше нуля. Что касается российской столицы, там на следующей неделе прогнозируется обвал полярного холода.

А 13 сентября москвичи могут оказаться в «климатическом прошлом», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. То есть климатический фон будет соответствовать маю или июлю, пишет «Ридус». Воздух прогреется до 24 градусов, но уже во вторник в городе похолодает до 16-ти.

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погода москва Синенков
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