Треть детских поликлиник Москвы перейдет на электронные медкарты до конца года

Москва, 10 сентября. Электронные медицинские карты появятся в трети детских поликлиник Москвы до конца года, об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент уже четыре медучреждения перешли на цифровой документооборот, добавила заммэра, выступая на IV Форуме социальных инноваций регионов.

«Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов, но мы только в самом начале пути. До конца года планируем перевести треть детских поликлиник на ведение медкарт в исключительно электронном виде», — заявила Ракова.

Электронные медицинские карты позволяют собрать воедино всю информацию о пациенте, что обеспечит преемственность на всех этапах лечения. Врачам будет проще собрать анамнез и поставить диагноз, пояснила заммэра.

В стационары Москвы продолжают внедрять Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Сегодня уже 65% медучреждений подключены к платформе, сообщила Ракова.

В поликлиниках Подмосковья начали выдавать электронные рецепты на льготные препараты. Выдачу лекарств осуществляет государственная аптечная сеть, пишет издание «Подмосковье сегодня».