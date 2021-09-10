Москва, 10 сентября. Московский аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов, сообщили в Росавиации.

Живущие рядом с воздушной гаванью горожане испытывали постоянные неудобства из-за «бесконечного адского авиашума». Свои жалобы москвичи направляли в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту России Владимиру Путину. Гул летающий лайнеров вызывает у них нервные расстройства и панические атаки.

Схемы маршрутов разработаны в строгом соответствии с действующими правилами, напомнили в Росавиации. По словам представителей ведомства, их изменения никак не связаны с жалобами горожан, передает «Коммарсантъ».